Gustavo Petro, presidente de Colombia, es declarado persona no grata en territorio peruano
El Pleno del Congreso aprobó la moción que reitera la declaratoria de persona non grata en el territorio del Perú al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus declaraciones y actos que desconocen y atentan contra la soberanía del país. La iniciativa obtuvo 54 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 22 de agosto del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 22 de agosto del 2025.
Minsa lanza novedosa estrategia Wolbachia para combatir el dengue: qué es y cómo funciona.
Chosica: enfrentamiento entre pobladores e invasores deja un muerto y un herido.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 22 de agosto del 2025.
Betssy Chávez denuncia agresiones en su contra dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Comisión de Constitución retira propuesta de aumento de sueldos para senadores y diputados.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, es declarado persona no grata en territorio peruano.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 22 de agosto del 2025.
"Diálogo abierto": programa completo del 21 de agosto del 2025.
Cancilleres de Perú y Colombia reafirman voluntad de mantener siempre el diálogo entre países.
Cusco: falsa alarma de bomba causó pánico en aeropuerto Velasco Astete.
TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 21 de agosto.
EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 21 de agosto del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, jueves 21 de agosto del 2025.
Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.