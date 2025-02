En conversación exclusiva con Panorama, Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la “Bebecita del Crimen”, reiteró su inocencia tras ser extraditada desde Colombia y recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos. La expareja de Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias “Maldito Cris”, es acusada de conspirar contra la vida del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán.



Durante una requisa realizada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, Bermúdez negó los cargos en su contra y, sin arrepentimiento, declaró: “De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada. Ni conozco al coronel Revoredo. Me gustaría conversar con él para ver si tiene algún enamoramiento conmigo. Sigo insistiendo en mi inocencia y Dios me va a liberar de todo esto”.



La inspección se llevó a cabo en el Pabellón 3, donde también están recluidas otras mujeres consideradas de alta peligrosidad, como Estefany Velásquez Liberato, alias “La Diabla”, sentenciada por robo agravado. Entre las internas también se encuentra Gigi Taes, exporrista del Club Sport Boys, quien se encuentra recluida en Santa Mónica hace 11 años por el delito de tráfico ilícito de drogas.



RESULTADOS DE REQUISA



El operativo permitió a los agentes del INPE verificar las condiciones de reclusión en el penal. En el proceso, el equipo de Panorama también encontró a miembros de la organización criminal “El Tren de Aragua”. El jefe del INPE, Javier Llaque Moya, afirmó que no se hallaron objetos ilícitos dentro de las celdas, resaltando el trabajo de seguridad que se mantiene dentro del centro penitenciario.

