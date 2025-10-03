GRABADO el 03-10-2025

Mujer mata a su esposo, se queda con cadáver varios días e hijos no sabían nada

Un terrible crimen ocurrió en Breña, con una pareja que llevaba 20 años junta en una relación y tenía 3 hijos. La señora asesinó a su marido y dejó el cuerpo en descomposición durante varios días. No fue sino hasta el 2 de octubre en el que los vecinos notaron un olor fétido en la maletera de un auto. La Policía fue al lugar y dio con el atroz hallazgo.



