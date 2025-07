GRABADO el 10-07-2025

César Sandoval: Ejecutivo denunciará a dirigentes de mineros artesanales por bloqueo de carreteras

En entrevista con Exitosa, el ministro César Sandoval señaló que el Ejecutivo tomará severas acciones contra los dirigentes de los mineros artesanales que hayan promovido el bloqueo de carreteras en distintas regiones del país, exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera-Reinfo, sin restricciones.



"Las autoridades se tiene que imponer, el Estado se tiene que imponer. (...)Yo no puedo hablar con dirigentes que están cometiendo un delito. (...) Nadie está por encima de la ley, aquel que quebranta la ley, debe ser puesto, hablando desde el punto de vista penal, ser puesto a disposición del Ministerio Público (MP). Si el Estado los tiene que denunciar y el MP intervenir, así tiene que ser", precisó.



MARCO LEGAL



Asimismo, el titular de Transportes y Comunicaciones indicó que no solo respaldan el proceso de formalización de los mineros, sino también que el Gobierno la promueve. Señaló también que los policías actuarán "de manera impecable sin agredir" para liberar las vías con el objetivo de respetar los derechos humanos.



"Estamos llamando al diálogo. No podemos permitir que se debilite la autoridad y el Estado de derecho en el país, las fuerzas del orden liberarán las vías dentro del marco legal. Se respeta el derecho a sus protestas, pero no el impedimento del libre tránsito vehicular en las vías. El Poder Ejecutivo ha sido firme en su decisión (sobre decreto que excluye a más de 50 mil mineros del Reinfo)", agregó.

Desde 24 Horas

Además hoy día 10 de Julio en el calendario del Perú.

