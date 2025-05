GRABADO el 28-05-2025

Dina Boluarte saca su verdadera personalidad cuando está con la PNP: hasta se manda con lisuras

Como todas las semanas, Dina Boluarte sigue en lo que mejor sabe: dar vergüenza. La tía apareció en una actividad de reconocimiento a 47 efectivos policiales que tomar parte de un operativo contra el crimen organizado. En su discurso, la presidenta pareció poseída por el espíritu castrense y soltó sus mejores arengas. Recontra fuera de lugar, Dina Ercilia gritó aquí nadie se rinde, carajo, durante sus palabras sobre la seguridad ciudadana.



Al respecto, Boluarte repitió sus palabras vacías de llamado a la unión nacional para enfrentar al crimen. No obstante, con su percepción de la realidad completamente alterada, insistió en atacar a quienes critican sus políticas, las mismas que brillan por su mediocridad.



Ay Dina, tú no eres el país y quienes te cuestionan no son enemigos del Perú. Menos viajecitos y más seriedad, presidenta.





Desde El Búho pe

Además hoy día 29 de Mayo en el calendario del Perú.

