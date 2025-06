GRABADO el 04-06-2025

Tragedia en Chilca: bailarines folklóricos mueren atropellados por vehículo que huyó del lugar

Una tragedia enluta al distrito de Chilca, en la provincia de Cañete. Tres jóvenes, entre ellos un menor de 17 años, perdieron la vida la noche del lunes cuando la motocicleta en la que se trasladaban fue embestida por un vehículo en el kilómetro 60.5 de la Panamericana Sur. El conductor responsable se dio a la fuga y hasta ahora no ha sido identificado.



ACCIDENTE DURANTE LA NOCHE Y EN VÍA PELIGROSA



El siniestro se produjo en sentido norte a sur de la vía, cuando los jóvenes regresaban de una actividad. La escasa iluminación y la alta velocidad de los vehículos en ese tramo contribuyeron al desenlace fatal. Martín Cuya (29) y Jesús Garcés (21), bailarines de danzas folklóricas, quedaron tendidos en el asfalto tras el impacto. El tercer fallecido, un menor de edad, aún no ha sido identificado por las autoridades.



EXIGEN JUSTICIA



El dolor se instaló entre los familiares de las víctimas, quienes acudieron entre lágrimas a la Morgue de Cañete. Ricardo Garcés, padre de Jesús, aún no comprende la pérdida de su hijo, quien esta semana iba a comenzar un nuevo empleo. Por su parte, Martín Cuya, hermano mayor de Manuel una de las víctimas pidió a la Municipalidad de Chilca que se revisen de inmediato las cámaras de seguridad para identificar al vehículo que causó el accidente y huyó del lugar sin prestar ayuda.



Las autoridades policiales investigan el caso y no descartan que el vehículo involucrado haya sido captado por alguna cámara de vigilancia. La comunidad de Chilca, consternada por la pérdida de tres jóvenes con sueños y pasión por la danza, exige respuestas. Mientras tanto, el dolor de las familias solo encuentra consuelo en la esperanza de que se haga justicia.





Ingresa a http://ptv.pe/444632 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 04/06/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

