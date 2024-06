El exfiscal supremo anticorrupción, Martín Salas, se pronunció sobre el enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Congreso de la República, por los proyectos de ley que se están aprobando en el Parlamento que afectarían a la institución.



Como se recuerda, la Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado rechazando en particular tres proyectos de ley: La reestructuración del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, que reemplazará a la JNJ y la disposición de devolver a la PNP la facultad de investigar delitos.



En entrevista para 2024 en 24 Horas, el exfiscal supremo cuestionó que no se haya incluido a la corrupción en el PL que prohíbe a sentenciados por ciertos delitos postular a cargos de elección popular.



"Respecto a la ley Antauro, para impedir que los condenados por ciertos delitos no puedan postular a un cargo público [...] ¿Por qué no comprenden los delitos de corrupción de funcionarios [...] más del 50% del Congreso están investigados por corrupción en el Ministerio Público", cuestionó.



USURPACIÓN DE FUNCIONES



En ese sentido, Salas señaló que el Congreso estaría cometiendo "usurpación de funciones" al querer aprobar leyes que afectarían directamente a otro poder del Estado.



"Lo que están haciendo en el Congreso es una usurpación de funciones, están fungiendo de Asamblea Constituyente y están cambiando toda la Constitución parta favorecerse ellos mismos", sostuvo.

