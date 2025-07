GRABADO el 30-06-2025

Vecinos de San Miguel rechazan construcción de arena de conciertos en el Parque de las Leyendas

El anuncio de un proyecto para construir una arena de conciertos en el interior del Parque de las Leyendas ha generado rechazo entre los vecinos de San Miguel. Diversas agrupaciones vecinales advirtieron que la iniciativa, aún en fase de evaluación, afectaría tanto a los animales del zoológico como a los residentes de la zona.



San Miguel ya tiene suficientes espacios para eventos como Arena 1, San Marcos o Costa 21. Nos están saturando. No podemos descansar, hay bulla, caos vehicular, y nadie nos ha preguntado nada, declaró una vecina, que vive hace 40 años en el distrito, a Buenos Días Perú.



El proyecto ha sido declarado de interés por la Municipalidad de Lima, aunque aún no se aprueba formalmente. La propuesta fue presentada por el Grupo La Nación de Argentina, que busca invertir 80 millones de dólares a cambio de una concesión de 40 años. Esta misma empresa maneja un recinto similar en Buenos Aires, según el diario El Comercio.



Vecinos de todas las edades se congregaron en los exteriores del parque para expresar su rechazo. No es justo para los animales, que ya bastante tienen con estar expuestos todo el día a la gente. Por favor, que no conviertan esto en otro centro de bulla, reclamó una adulta mayor visiblemente afectada.



Además del ruido, los residentes advierten sobre la falta de consulta ciudadana. No hemos recibido ninguna encuesta, notificación o invitación al diálogo. El alcalde Eduardo Bless debe pronunciarse. Representa nuestros intereses, exigieron.



El impacto sobre la fauna del zoológico y sobre el complejo arqueológico colindante también preocupa. Estamos frente a un santuario. No hay respeto por la cultura ni por los animales. No se trata de estar contra la inversión, sino de que se elija otro lugar, enfatizó un vocero vecinal.



EMPRESA ASEGURA QUE RECINTO CONTARÁ CON AISLAMIENTO DE RUIDOS



Por su parte, el Grupo La Nación aseguró a El Comercio que el recinto contará con la más avanzada tecnología en acústica, aislamiento de ruidos, climatización e iluminación, además de áreas gastronómicas y estacionamientos amplios. Sin embargo, los vecinos insisten en que estos beneficios no compensan los perjuicios al entorno.



La iniciativa aún debe pasar por evaluaciones técnicas y ambientales. Mientras tanto, los ciudadanos esperan ser escuchados.

Desde 24 Horas

