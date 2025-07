GRABADO el 09-07-2025

Presidente de Agalep sobre bloqueo de vías: Se están registrando grandes pérdidas económicas

Diversas autopistas del Perú se han visto bloqueadas por parte de mineros, lo que ha causado que la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) registre enormes pérdidas económicas, de acuerdo a lo revelado por el presidente de la entidad, Carlos Lozada.



En declaraciones a los medios de comunicación, el titular de Agalep mencionó que no solo los productos lácteos podrían subir de precio si continúa la misma situación, sino que, las verduras que provienen del sur del Perú tendrían un incremento en los próximos días.



La interrupción del tránsito está afectando a todos los productos perecibles que produce el agro arequipeño como la cebolla, ajo, tomate, zapallos y papas, no pueden transportarse () El lechero es el principal afectado () Estamos hablando de pérdidas económicas de S/300 mil () La leche que se deje de acopiar se termina botando, mencionó.



NO RECOGERÁN LECHE



Ante situación, el presidente de Agalep enfatizó que desde horas de la noche los camiones dejarán de recoger leche en los centros de acopio, con el propósito de reducir las pérdidas económicas que puedan continuar registrándose.





