GRABADO el 02-11-2025

Amenazan de muerte al nuevo director del penal de Chincha por traslado de alias 'Cabezón Pier' (1/2)

El nuevo director del penal de Chincha, Juan Herrera Rozas, es víctima de amenazas contra su integridad física y la de su familia, luego de intensificar operativos para detectar sustancias y artículos ilícitos, así como el traslado de internos involucrados en estas acciones.



A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que las amenazas también comprenden al jefe de seguridad del citado penal. De acuerdo con la institución, al teléfono personal del director han llegado videos donde se ven pistolas con municiones.



Los delincuentes advirtieron que atentarán contra ambos funcionarios si se ejecuta el traslado de un interno de alta peligrosidad, identificado como Edinson Pier Flores Pinto (alias Cabezón Pier), quien se encuentra recluido por homicidio calificado y robo agravado.



Disponen acciones



Tras conocerse estas amenazas, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso que el personal de la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes.



Facilidad para investigaciones y respaldo a funcionarios



El INPE aseguró que brindará todas las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones respectivas, con el fin de desarticular las redes criminales y asegurar la protección de los funcionarios.



"La institución reitera su respaldo total a sus funcionarios penitenciarios y expresa su rechazo categórico a cualquier forma de amenaza o intimidación destinada a obstaculizar el ejercicio independiente de la función penitenciaria", finaliza el comunicado de la institución.



2





Ingresa a http://ptv.pe/456449 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 02/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Se registra un violento robo a un grifo de SMP en horas de la madrugada.

Trabajador de grifo fue asesinado por defender a sus compañeros en SJM.

Ejecutivo anuncia creación de grupo especial contra la extorsión a cargo del coronel Víctor Revoredo.

MML anuncia nuevos operativos contra venta de celulares robados.

Presidente Jerí lideró operativo de control de identidad durante la madrugada en SMP.

Amenazan de muerte al nuevo director del penal de Chincha por traslado de alias 'Cabezón Pier' (1/2).

Ex reina de belleza denuncia que fue agredida en una discoteca de Miraflores.

Callao: Sujeto agrede a su expareja cuando llevaba a su bebé de cuatro meses en sus brazos.

Callao: balean frontis de empresa de transportes 'HRE Express' y dejan mensaje extorsivo.

Atacan a balazos otro ómnibus de transporte público en Chorrillos: chofer logró sobrevivir.

Perú Mucho Gusto Lima 2025: festival gastronómico que celebra la diversidad culinaria del país.

VMT: música y tradición en el cementerio más grande de Latinoamérica.

Elecciones 2026: venció plazo para inscripción de precandidatos presidenciales.

Policía dispersa con rochabus a jóvenes que celebraban Halloween en Arequipa.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.