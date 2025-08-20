GRABADO el 20-08-2025

"Ingresaron sin hacer ruido": Delincuentes entran a edificio en Surco y se roban una bicicleta

Los vecinos de un edificio en Surco fueron víctimas de un terrible y sigiloso robo. Las cámaras captaron cómo 2 sujetos entraron por la puerta de la cochera sin ninguna complicación y sin hacer ruido. En 5 minutos, pasearon por todo el garaje y vieron qué llevarse. Se fueron con una bicicleta.

VIOLENTO ASALTO A ESCOLAR EN SAN MARTÍN DE PORRES.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025.

Colectivero de nacionalidad venezolana fue acribillado en su vehículo en Ventanilla..

Menor terminó desmayada: Ladrón le arrancha su celular mientras subía al bus para ir a colegio.

"Ingresaron sin hacer ruido": Delincuentes entran a edificio en Surco y se roban una bicicleta.

Incendio consumió dos casas en Carabayllo. Vecinos vivieron momentos de angustia y piden ayuda..

Feroz incendio consume casa en Carabayllo: Jardinero de más de 60 años lo perdió todo.

¿Elvis Vergara podría ser expulsado de Acción Popular tras ser presidente de la Comisión de Ética?.

Abogado de Dina Boluarte sobre suspensión de investigaciones: "No consagra impunidad".

Juez libera a presunto narcotraficante y solo le impide salir del país: Es investigado por liberarlo.

Más de 100 pacientes murieron por recibir fentanilo contaminado: "Falta absoluta de limpieza".

'LOS INJERTOS DEL CONO NORTE' SE DEBILITAN: CAE OTRO PRESUNTO BRAZO ARMADO DEL 'MONSTRUO'.

¿Elvis Vergara podría ser expulsado de Acción Popular tras ser presidente de la Comisión de Ética?.

Amiga de Sheyla Gutiérrez da detalles sobre video de pareja retirando supuesto cuerpo en EE.UU.

PLENO DEL CONGRESO APROBÓ QUE CANCILLER Y MIN.DE DEFENSA ASISTAN EL MIÉRCOLES POR ISLA CHINERÍA.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

