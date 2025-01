En comunicación con Panorama, la joven peruana que sobrevivió a un secuestro en Brasil a manos de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte” relató los momentos de terror que vivió bajo las órdenes de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. En diálogo con Luis Vargas, la víctima detalló las amenazas de muerte constantes y el nivel de control ejercido por el temido cabecilla desde la distancia.



“Ellos todo el tiempo hacían llamadas y videollamadas con ‘El Monstruo’. Él les decía que sí, que tenían que matarme y después cortarme en pedazos. Todo eso”, relató la joven, visiblemente afectada. Según su testimonio, además de las amenazas directas contra su vida, los secuestradores intimidaban a su familia y a otros conocidos. “Me decían que iban a matar a mi mamá y a mi hermana. Decían que me iban a dar donde más me duele”, agregó.



La víctima también reveló la influencia absoluta de “El Monstruo” sobre su organización. “Lo llamaban como si fuese su jefe, su patrón. Ellos tienen problemas en Brasil y en Perú porque su hijo se cree un terrible sicario”, comentó. Su relato da cuenta de la brutalidad de este grupo criminal, que no solo opera en territorio peruano, sino que también ha expandido su red delictiva hacia otros países de la región, como Brasil y Bolivia.



BUSCAN A “EL MONSTRUO”



Las autoridades peruanas han intensificado los esfuerzos para capturar a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, señalado como el principal responsable de brutales secuestros, asesinatos y extorsiones en diversas ciudades del Perú. El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 500,000 soles por información que permita localizar a este avezado criminal, quien se presume estaría oculto en Bolivia.

