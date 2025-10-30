GRABADO el 30-10-2025

¡ES OFICIAL! Keiko Fujimori confirma su candidatura para las elecciones 2026 HLR

El congresista Ernesto Bustamante confirmó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializará este jueves su candidatura presidencial desde la ciudad de Trujillo, como parte de un evento partidario en el norte del país.



