Alianza Lima sufrió una derrota 3-1 ante Alianza Atlético en Trujillo por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025. El equipo ‘blanquiazul’ ahora se prepara para enfrentar a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores el martes 18 de febrero en Matute.



#liga1max #alianzalima #liganacional #futbol #deportes #hinchas



📺 Mira los https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



📱Envía tus denuncias por WhatsApp → 941 000 000



🔔 SUSCRÍBETE → https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



📰 MÁS NOTICIAS → http://larepublica.pe/

📍 FACEBOOK → https://facebook.com/larepublicape

📍 X → https://twitter.com/larepublica_pe

📍 INSTAGRAM → https://instagram.com/larepublica_pe/

📍 TIKTOK→ https://tiktok.com/@larepublica.pe

📍 WHATSAPP → https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

#LaRepública

hinchas reaccionan alianza lima vs atletico

reaccion de hinchas alianza lima vs atletico

alianza lima vs atletico

alianza lima vs alianza atletico

alianza lima vs atletico HOY

alianza vs atletico

alianza lima vs atletico EN VIVO

alianza lima vs atletico VER PARTIDO

alianza lima vs atletico partido en VIVO

alianza lima vs atletico 2025

alianza lima vs atleticoo liga 1

alianza lima

atletico

futbol

deporte

succar

vizcarra

reaccion alianza lima vs atletico

analisis alianza lima vs atletico

Noticias adicionales en La República - LR+

SHAKIRA EN LIMA: todo listo para sus dos CONCIERTOS en el Estadio Nacional | #EnVivoLR

Asesinan a veterinario tras extorsionarlo por muerte de can | #LR

SHAKIRA EN LIMA 2025: cantante internada en clínica y confirma cancelación de concierto | #EnVivoLR

Magdyel Ugaz se sincera y revela si quiere ser madre | #EnVivoLR

Óscar Medelius: Percín Deza, excandidato fujimorista, es el principal sospechoso del crimen | #LR

AFHS: Yvonne Frayssinet feliz por grabaciones del elenco en China | #EnVivoLR

Puno: Policías dispusieron patrullero para recoger a su colega en hotel del centro | #EnVivoLR

EE. UU. deporta a 130 peruanos más: van 270 expulsados en lo que va del año | #LR

BALACERA EN FIESTA deja tres fallecidos y cinco heridos #EnVivoLR

Shakira cancela su concierto en Lima por problemas de salud | #LR

Shakira cancela concierto en Perú y deja en incertidumbre total a sus fans | #LR

Hinchas de Universitario celebran victoria ante Cienciano por el Apertura 2025 | #LR

🔴 URGENTE: confirman tercer fallecido tras tragedia en puente de Chancay

FIN del TPS 2025 en EE. UU.: miles de VENEZOLANOS enfrentarían DEPORTACIONES MASIVAS | #LR

Hinchas de Alianza Lima tras derrota: “No pasa nada con Alianza, no pasa nada” | #LR

Además hoy día 17 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.