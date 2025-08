GRABADO el 01-08-2025

Nuevos ARANCELES de TRUMP desde el 7 de AGOSTO: ¿REPRESALIAS Globales? NewsLR

Donald Trump ha anunciado oficialmente una nueva ola de aranceles que entra en vigor este 7 de agosto de 2025. Esta política de "aranceles recíprocos" busca castigar a países con superávit comercial con EE. UU., imponer sanciones políticas y redefinir las reglas del comercio global.



El esquema no es único: Brasil enfrenta un 50 por razones políticas India, Suiza, Sudáfrica, Iraq y Serbia también verán duras sanciones. Por otro lado, naciones como Vietnam y Tailandia lograron reducir sus aranceles tras duras negociaciones.



¿Es el inicio de una nueva era de proteccionismo? ¿Cómo afectará esto a las relaciones comerciales internacionales? ¿Habrá represalias o renegociaciones de tratados?



Descubre todos los detalles, implicaciones geopolíticas y reacciones internacionales en este análisis completo.



Suscríbete para más noticias internacionales, análisis geopolítico y economía global.

Comenta: ¿Estás a favor o en contra de los nuevos aranceles de Trump?



