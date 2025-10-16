GRABADO el 16-10-2025

¿Trump alista golpe a Maduro?: autoriza operaciones de la CIA en Venezuela El Comercio

El presidente Donald Trump confirmó que ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela, y señaló que está evaluando también ataques sobre tierra contra cárteles vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Su decisión ocurre en el contexto de una campaña naval del sur del Caribe dirigida contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, con al menos cinco ataques previos que dejaron 27 muertos.



Ante esto, el gobierno venezolano denunció un intento de golpe de Estado por parte de EE. UU. y ordenó despliegues militares en Caracas, Miranda y en fronteras con Colombia para defender la soberanía nacional. Nicolás Maduro advirtió sobre nuevas agresiones externas, mientras Washington mantiene su presión acusando al líder chavista de liderar una red delictiva con alcance internacional.



