Norma Correa, docente y representante del colectivo "Volvamos a Clases Perú", calificó de "desproporcionada e indolente" la decisión del Ejecutivo de suspender las clases presenciales en colegios y universidades durante la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



"Es una medida desproporcionada e indolente con la realidad de las familias, de los estudiantes, hay que recordar que en el país los colegios, escuelas se cerraron por dos años por el Covid, y con ese antecedente se esperaría que no se volvería cometer el mismo error porque ante cualquier problema el Gobierno opta por la salida fácil, enviar a clases remotas", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.



CALIDAD EDUCATIVA



En esa línea, la docente expresó su preocupación por la calidad educativa ante esta medida, ya que en menos de un mes se han registrado "cuatro cierres educativos" debido a los paros en Lima y Callao convocados por empresas de transporte en respuesta al aumento de casos de extorsión.



"El Gobierno quiere tapar el sol con un dedo, tenerlos sentados frente a una pantalla, eso no es educación, el Gobierno está abusando de una solución de emergencia que nació en el tiempo de pandemia, las clases virtuales no sustituyen a las clases presenciales", indicó.





