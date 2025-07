GRABADO el 02-07-2025

Criminólogo sobre muerte de José Miguel Castro: La tesis más sostenible es la de un asesinato

La misteriosa muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima y aspirante a colaborador eficaz en el caso que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán, ha abierto una serie de interrogantes para las autoridades que aún no descartan ninguna hipótesis. Aunque inicialmente se manejó la posibilidad de una autolesión, nuevas evidencias halladas en la escena del crimen han puesto en duda esta versión.



La tesis que se debería manejar con mayor sostenibilidad es la de un homicidio calificado, un asesinato, afirmó el abogado penalista y criminólogo Miguel Pérez Arroyo, en declaraciones para 2025 en 24 Horas.



MÁS DETALLES DEL CASO



De acuerdo con información preliminar, la noche del sábado 28 de junio, Castro acordó con su esposa que él recogería a su hijo de una fiesta, mientras ella asistiría a una reunión social. Aproximadamente a las 10:00 p.m., el exfuncionario se despidió de su padre y subió a su habitación. La esposa regresó al domicilio familiar cerca de las 3:00 a.m., pero asumió que su esposo estaba con su hijo, por lo que no lo buscó.



Fue al día siguiente, con el grito desesperado del padre de Castro, que se alertó de la tragedia. La esposa, al acudir al baño, encontró el cuerpo de su esposo tendido boca arriba, con un profundo corte en el cuello de aproximadamente 14 centímetros, según fuentes policiales.





Ingresa a http://ptv.pe/447220 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 02/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Luis Quispe Candia sobre tren Lima-Chosica: No se ha previsto la seguridad vial en la ruta.

Jaime de Althaus: "Aumento de sueldo para Dina Boluarte es un grave error político".

Criminólogo sobre muerte de José Miguel Castro: La tesis más sostenible es la de un asesinato.

Convocatoria para censistas 2025: estos son los requisitos y los pasos para postular.

Caso Cócteles: Fiscalía busca condenar a Keiko Fujimori a 35 años.

Nuevo Perú buscará alianza con Pedro Castillo para las elecciones del 2026.

Tragedia en Nasca: Turista francés muere tras volcadura en las dunas de Usaka.

Enma Benavides es reincorporada al PJ como jueza suprema tras anulación de su destitución por la JNJ.

Renzo Reggiardo confirma que trenes llegarán al Callao el 10 de julio.

Gonzales Izquierdo: Nuevo salario de Boluarte está por encima de su productividad como presidenta".

Gobierno adquirirá aviones de guerra por US3,500 millones: se busca renovar los Mirage 2000.

José Miguel Castro: examen del médico legista revela cortes en el cuello y heridas en el antebrazo.

Trujillo: extorsionador fingió ser pasajero y atacó a chofer y cobrador de transporte público.

El Agustino: caen implicados en secuestro de dos extranjeros.

SJM: lluvias inundan colegio inicial y obligan a suspender clases presenciales.

Además hoy día 03 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.