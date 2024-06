Christian Cueva no estará en el once de Perú que arrancará ante Chile como parte de su debut en la Copa América 2024. Sin embargo, si podría jugar minutos de la segunda parte de este encuentro.



El entrenador de la Bicolor, Jorge Fossati, dijo que 'Aladino' no está apto para jugar 90 minutos debido a su inactividad: el jugador en cuestión no disputa un partido oficial hace 8 meses. Por ello, el trujillano esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Gustavo Adrianzén y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). #TVPerúNoticias



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 773 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



Síguenos aquí: / @tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados #NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook / noticias.tvperu

Twitter / noticias_tvperu

Instagram / tvperunoticias

Tiktok / tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO GUSTAVO ADRIANZÉN, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PAGO, REPARACIÓN CIVIL, KENJI FUJIMORI, FUERZA POPULAR, KEIKO FUJIMORI, BICOLOR, BLANQUIRROJA, FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL, SELECCIÓN PERUANA, SELECCIÓN DE PERÚ

Además hoy dia 22 de Junio en el calendario del Perú.

Más videos de TVPerú Noticias

Todos los videos desde el canal TVPerú Noticias en Youtube.