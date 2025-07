GRABADO el 01-07-2025

Imágenes exclusivas de la impresionante red de túneles subterráneos de Palacio de Gobierno

Bajo el Convento de San Francisco se esconde una red de catacumbas que hiela la sangre... pero no están solas. El Palacio de Gobierno , también llamado Casa de Pizarro, oculta túneles secretos construidos en 1600. En 1981, un grupo de periodistas accedió por primera vez y captó imágenes que revelaron una verdad enterrada.



Lo que descubrieron fue un laberinto de ladrillo y calicanto bajo el poder político del país. ¿Un antiguo sistema de escape? ¿Una conexión con otros puntos del centro histórico? Un cementerio subterráneo en el corazón de Lima... y un misterio que aún no se resuelve.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Y para vernos por TV, sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- DirecTV: 1190

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12



Y recuerda seguirnos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PODCAST, NOTICIAS PODCAST, NOTICIAS DIGITALES, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS AHORA DIGITAL

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 1 de julio del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 1 de julio del 2025.

Imágenes exclusivas de la impresionante red de túneles subterráneos de Palacio de Gobierno.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 1 de julio del 2025.

Así es la ruta fantasmal de Lima de "Hora contacto": los secretos oscuros en el corazón de la ciudad.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú martes 1 de julio.

Presidenta Dina Boluarte: Somos un Gobierno de hechos y no de falsas promesas.

Conductor en presunto estado de ebriedad choca contra bus del Corredor Azul y deja varios heridos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 1 de julio del 2025.

Ministerio de Cultura traslada restos arqueológicos hallados en Ucayali.

"Diálogo abierto": programa completo del 30 de junio del 2025.

Arequipa: choque entre combi y tráiler deja dos fallecidos en Yura.

Más de 3000 personas soportan el frío y el abandono en Villa el Salvador.

Frío en Lima: calefactores, frazadas y deshumidificadores entre lo más comprado por los limeños.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, lunes 30 de junio del 2025.

Además hoy día 01 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.