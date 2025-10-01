GRABADO el 01-10-2025

Cayeron León y Charapa: sicarios asesinaron a mujer en juguería de SJL

Dos sangrientos atentados ocurridos en San Juan de Lurigancho el ataque a una mujer en una juguería y el ataque a un bus en la avenida Húascar tienen como autores a dos sicarios identificados como alias León y alias Charapa. Ambos fueron intervenidos por la Policía Nacional tras semanas de seguimiento y han confesado su participación en diversos homicidios por encargo en el distrito.



Durante su testimonio, David León Moyara, alias León, de nacionalidad venezolana, reveló que recibió apenas 900 soles por participar en uno de los atentados. Llegué con la foto de la señora, que trabajaba para una mafia me pagaron 1500 soles, admitió en otra confesión, detallando que disparó cuatro veces contra la víctima frente a su menor hijo. La víctima falleció de inmediato en el local donde atendía.



Las investigaciones revelaron que León no actuaba solo. Su cómplice era un adolescente de 17 años, alias Charapa, quien también estaría implicado en asesinatos a sangre fría en la zona de Campoy. Ambos criminales no solo se grababan en video mientras cometían los ataques, sino que además compartían audios y mensajes en WhatsApp donde se burlaban de sus crímenes, solicitándose mutuamente los registros como recuerdo.



LO CONFESARON TODO



Los dos sujetos ya se encuentran bajo disposición de la Policía Nacional. Tras la confesión de alias León, la Fiscalía iniciará un proceso de investigación en su contra y la de su cómplice menor de edad. Las autoridades indicaron que se trataría de una peligrosa red de sicarios que operaba en el distrito más poblado de Lima, ejecutando atentados por encargo a cambio de sumas de dinero que no superaban los 1500 soles.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025.

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025.

Paro de transportistas: dirigentes se pronuncian sobre movilización del 2 de octubre.

"El Jorobado": vehículos de su organización habrían sido usados en servicios de entidades públicas.

¡Terror en SJM!: delincuentes atacan a balazos bus de empresa Vipusa.

Costo de visa americana seguirá en 185 dólares pese a anuncio de nueva tasa migratoria.

No es distractivo en absoluto: municipio sobre remodelación de pileta del ovalo Miraflores.

Brasil suspende cooperación judicial con Perú por caso Lava Jato.

Pareja embarazada del "Monstruo" sería aspirantes a cobrar la recompensa de un millón de soles.

Paro de transportistas: MTC asegura que 80 de empresas de transporte no acatará medida de fuerza.

Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia.

Generación Z responde a presidenta Dina Boluarte: No estamos siendo manipulados.

Premier Arana invoca a que manifestantes sean juzgados como integrantes de organización criminal.

Paro de transportistas: 120 empresas de Lima y Callao suspenderán operaciones.

Cayeron León y Charapa: sicarios asesinaron a mujer en juguería de SJL.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.