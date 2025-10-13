LAS IMPLICANCIAS DE LA RENUNCIA DE LÓPEZ ALIAGA A LA ALCALDÍA, ¿QUÉ VA A PASAR? EN VIVO
Rafael López Aliaga acaba de anunciar su renuncia como alcalde de Lima para postular como candidato presidencial en las elecciones de 2026, ejecutando su salida dentro del plazo legal exigido por el JNE. En su intervención mediática, el líder de Renovación Popular aseguró que la decisión responde a la ausencia de figuras que puedan asumir este reto y que dará su rendición de cuentas ante el Concejo Metropolitano antes de marcharse. Con esto, renuncia el lunes 13 de octubre a las 3:30 p.m., y el teniente alcalde Renzo Reggiardo asumiría la alcaldía en funciones. ¿Qué impacto tendrá esta movida en el escenario político nacional y cómo responderán sus rivales? Conoce el contexto, las reacciones y las posibles alianzas en esta nueva etapa.
LópezAliaga renuncia candidaturapresidencial elecciones2026 RenovaciónPopular políticaPerú JNE
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
López Aliaga
López Aliaga renuncia
López Aliaga candidato presidencial
candidatura presidencial Perú
renuncia alcaldía Lima
elecciones 2026 Perú
Renovación Popular
Renuncia para postular
JNE plazo renuncia
Renzo Reggiardo asume
impacto político Perú
escenario electoral Lima
movimiento político López Aliaga
dimisión alcalde Lima
postulación presidencial 2026
alianzas políticas Perú
reacciones ante renuncia
estrategia electoral López Aliaga
debate elecciones Perú
posibles rivales presidenciales
Desde EL COMERCIO
LAS IMPLICANCIAS DE LA RENUNCIA DE LÓPEZ ALIAGA A LA ALCALDÍA, ¿QUÉ VA A PASAR? EN VIVO.
EN VIVO: TRUMP LLEGA A EGIPTO PARA LA FIRMA DE LA PAZ EN GAZA El Comercio.
Trump envía mensaje conciliador a China por arancel adicional del 100 El Comercio.
Israel preparado para recibir rehenes liberados por Hamás este lunes El Comercio.
Incendio en Pamplona Alta deja más de 700 damnificados y 100 viviendas quemadas El Comercio.
Abogado de Boluarte: A un delincuente le dan más tiempo para defenderse que a Dina El Comercio.
Donald Trump revela conversación con María Corina Machado tras el Nobel de la Paz El Comercio.
ATENTADO A AGUA MARINA: EL VERDADERO 'PLAN CERCO' TRAS LA BALACERA EN CHORRILLOS Pasa en la Calle.
Las investigaciones fiscales que enfrenta Dina Boluarte tras la vacancia El Comercio.
Venezuela denuncia ante la ONU agresión militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio.
PERÚ VS CHILE EN VIVO PARTIDO AMISTOSO 2025 El Comercio.
¿Quién es José Jerí?: el controversial e inesperado presidente que sucede a Dina El Comercio.
DESDE CHORRILLOS: RECONSTRUIMOS EL ATENTADO CONTRA AGUA MARINA Pasa en la Calle.
Cronología de María Corina Machado: de Súmate a su histórico Premio Nobel de la Paz El Comercio.
Reacciones en Venezuela y el mundo tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado El Comercio.
Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.