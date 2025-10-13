GRABADO el 13-10-2025

LAS IMPLICANCIAS DE LA RENUNCIA DE LÓPEZ ALIAGA A LA ALCALDÍA, ¿QUÉ VA A PASAR? EN VIVO

Rafael López Aliaga acaba de anunciar su renuncia como alcalde de Lima para postular como candidato presidencial en las elecciones de 2026, ejecutando su salida dentro del plazo legal exigido por el JNE. En su intervención mediática, el líder de Renovación Popular aseguró que la decisión responde a la ausencia de figuras que puedan asumir este reto y que dará su rendición de cuentas ante el Concejo Metropolitano antes de marcharse. Con esto, renuncia el lunes 13 de octubre a las 3:30 p.m., y el teniente alcalde Renzo Reggiardo asumiría la alcaldía en funciones. ¿Qué impacto tendrá esta movida en el escenario político nacional y cómo responderán sus rivales? Conoce el contexto, las reacciones y las posibles alianzas en esta nueva etapa.



