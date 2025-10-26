GRABADO

alcalde del callao saluda declaratoria de emergencia se le esta agregando inteligencia

LIGA 1 EN VIVO FECHA 16 - ADT VS UNIVERSITARIO.

Ica: Trabajadores del Poder Judicial acataron paro.

Ica: Denuncian maltrato psicológico por parte de una docente.

Crisis en el hospital: Médicos ausentes y pacientes abandonados en plenos horario de trabajo.

Huacho: Delincuentes intentaron llevarse más de S/200 mil soles de un centro comercial.

Colegio de Obstetras de Junín exige mayor seguridad en centros de salud.

Extorsionadores atentan por segunda vez contra gimnasio en SMP: Exigen el pago de S/40 mil.

Huancayo: Controlan plagas de ratas y retiran animales por riesgo sanitario en mercado.

Chiclayo: Vecinos protestan por constante ruido de discotecas y bares.

Chiclayo: 'Los Limpios de la Corrupción' aún no son condenados.

Chiclayo: Comerciantes denuncian que el mercado Modelo continúa sin aleros.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con Elio Zuñiga - 26/10/25.

Madre de familia denuncia que fue detenida por 15 días tras adquirir chips gratis.

Cientos de fieles rinden homenaje al Señor de los Milagros en La Perla.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

