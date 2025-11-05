GRABADO el 05-11-2025

Guns N Roses en Lima: rock, historia y los looks más icónicos de Axl y Slash SEGMENTO MuchaModa

La legendaria banda Guns N Roses regresa al Perú este 5 de noviembre para su cuarto concierto en Lima. Más allá de sus himnos como Sweet Child O Mine o Paradise City, repasamos cómo han evolucionado los irreverentes estilos de Axl Rose y Slash. ¿Cuál look crees que define mejor la era dorada del rock?

