Ante el incremento de extorsiones telefónicas, Osiptel anunció el "apagón masivo" de líneas prepago que presenten irregularidades en sus registros.



El presidente de Osiptel, Rafael Muente, señaló que debe existir una concordancia obligatoria entre el titular de la línea y los registros en Reniec o Migraciones. “Existen personas registradas, pero que no aparecen en los registros de Reniec”, indicó Muente.



Para Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, esta medida no debería afectar a los ciudadanos que hayan registrado correctamente sus líneas, pero advirtió que podrían surgir inconvenientes si la huella o datos de los usuarios han sido suplantados durante el proceso de registro.



¿TURISTAS SE VERÁN AFECTADOS



Uno de los puntos que ha generado preocupación es el impacto de esta medida en los turistas que visitan el país y adquieren chips prepago. Según Iriarte, los visitantes extranjeros no se verán afectados, ya que sus datos se verificarán con el sistema de Migraciones mediante sus pasaportes.









