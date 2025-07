GRABADO el 04-07-2025

Utilizan imagen de Julio Velarde para estafas

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) advirtió a los ciudadanos sobre la circulación de videos fraudulentos en plataformas digitales, los cuales ofrecen oportunidades de inversión utilizando la imagen del presidente Julio Velarde. Según la entidad, estos contenidos no solo recurren a la figura de reconocidos funcionarios, sino que también simulan conversaciones para promover supuestas alternativas financieras de alta rentabilidad.



