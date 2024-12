Ayacucho se prepara para ser sede de los Juegos Bolivarianos, que se desarrollará desde el 28 de noviembre al 8 de diciembre. Sin embargo, las obras de remodelación del Estadio Las Américas, lugar de inauguración de este importante evento, no están culminadas. Así lo reveló un informe de la Contraloría al que accedió Panorama.



Durante un recorrido por este recinto deportivo, nuestra reportera Carmen Alvarado pudo corroborar que las paredes no están revestidas, los ambientes y las escaleras solo cuentan con falso piso y hay gran cantidad de material de construcción aglomerado en el segundo nivel. Todo ello representa el 36% de avance de la obra.



“El problema es que el señor Wilfredo Oscorima, lamentablemente, deja de lado todas las obras que hemos empezado. Hoy en día, él es el único responsable de que el Estadio Las Américas, en dos años de gestión, no se haya culminado y no se haya inaugurado como deber ser”, sostuvo Carlos Rúa, exgobernador regional de Ayacucho.



HAY MÁS OBRAS IMPRESENTABLES



El Skateboard Park, ubicado en el Complejo Recreacional de Canaán Alto, en San Juan Bautista, quedó a medio concluir. En este lugar se debían practicar cuatro disciplinas, sin embargo, debido al retraso en las obras, solo se realizarán dos. También hay problemas en la Villa Deportiva, que albergará a todos los deportistas.

