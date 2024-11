Un nuevo feminicidio conmociona Lima. Los restos de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, de 26 años, fueron encontrados descuartizados en un departamento del condominio Torres de la Pradera, en Comas. Su desaparición había sido reportada cuatro días antes, y las investigaciones apuntan al suboficial Darwin Marx Condori Antezana, propietario del inmueble, como el principal sospechoso del crimen.



El efectivo policial, quien está como no habido, cuenta con denuncias por violencia y abuso sexual. En enero de este año, Condori fue denunciado por una presunta violación grupal en el mismo condominio donde se encontró el cuerpo de Sheyla. Ella desapareció el miércoles 13 de noviembre tras salir de su vivienda en Santa Anita. Antes de partir, le dijo a su tía: “Ya vuelvo”, pero nunca regresó.



Su familia, alarmada por la falta de contacto, acudió a la comisaría del sector para denunciar la desaparición. Sin embargo, según relató su madre, Elsa Torres, las autoridades no le prestaron atención. A pesar de estas trabas, la denuncia fue formalizada y se emitió una alerta para la búsqueda de Sheyla. Días después, la familia recibió la devastadora noticia del hallazgo de sus restos.



SUBOFICIAL ESTÁ COMO NO HABIDO



Este feminicidio ha desatado una ola de indignación y reavivado el debate sobre la violencia de género y la falta de acción oportuna por parte de las autoridades. Amigos y familiares exigen justicia para Sheyla y una reforma en los protocolos de atención de denuncias de desaparición, mientras se intensifica la búsqueda del suboficial Darwin Condori, cuyo paradero todavía es desconocido.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 17/11/2024



