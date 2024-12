Las cámaras de seguridad captaron dos atentados en Lima Norte en un solo día. En Carabayllo, dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron un explosivo en la fachada de la vivienda de un emprendedor. El estallido rompió vidrios, dañó la estructura y dejó herida a una mascota que se encontraba afuera del domicilio. Horas más tarde, un restaurante y un centro de convenciones en San Martín de Porres sufrieron un ataque similar, con severos daños en su fachada y el interior.



El emprendedor de Carabayllo denunció que tras el atentado recibió mensajes extorsivos por WhatsApp de un grupo autodenominado “Los Injertos del Cono Norte”. En los audios, los delincuentes exigen 30,000 soles a cambio de no seguir atacando su negocio. La familia afectada también reportó que días antes del incidente, observaron a dos personas sospechosas merodeando el lugar en una moto sin placa, lo que refuerza la conexión con los atacantes captados en las cámaras de seguridad.



En San Martín de Porres, los encargados del restaurante señalaron no haber recibido amenazas previas, aunque vecinos de la zona mencionaron que otros negocios han sido víctimas de extorsión. A pesar de los múltiples ataques, los afectados denuncian la falta de acciones concretas por parte de las autoridades, incluso cuando han presentado pruebas contundentes, como videos de seguridad y mensajes amenazantes.



EXIGEN MAYOR SEGURIDAD



Ambos casos reflejan la sensación de desprotección que afecta a comerciantes y residentes de Lima Norte, quienes exigen a las autoridades policiales y al Gobierno medidas más efectivas frente al crimen organizado. A pesar del temor, las víctimas aseguran que no dejarán de trabajar, esperando que pronto puedan hacerlo en un ambiente seguro y sin extorsiones.





