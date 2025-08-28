GRABADO el 28-08-2025

"Capuñay hizo historia en el mundo de las comunicaciones y es querido por el pueblo peruano"

El conductor de Exitosa Iquitos, Omar Ríos, señaló que don Higinio Capuñay permitió que los peruanos de distintas regiones del país tengan una voz, a través de Exitosa, para que las autoridades escuchen sus reclamos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



"Capuñay hizo historia en el mundo de las comunicaciones y es querido por el pueblo peruano".

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

