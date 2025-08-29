GRABADO el 29-08-2025

Director del CDC del Minsa sobre tos ferina: "Los casos están descendiendo"

En entrevista con Exitosa, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, César Munayco, señaló que los casos de tos ferina están descendiendo, sobre todo en los distritos donde inició la epidemia.



Director del CDC del Minsa sobre tos ferina: "Los casos están descendiendo".

