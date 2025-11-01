Rutas de Lima retomará cobro en peajes de Villa y Punta Negra
Rutas de Lima informó que desde el 2 de noviembre volverá a cobrar el peaje en Villa y Punta Negra, tras apelar la sentencia que suspendía dicho cobro.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) calificó la medida como inaceptable y advirtió que la empresa será responsable de cualquier conflicto que se produzca. Asimismo, el municipio coordinó con el Gobierno el apoyo de las fuerzas del orden para preservar la tranquilidad ciudadana.
