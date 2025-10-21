Tragedia en Tacna: Mujer chilena habría matado a su esposo e hija de 5 años
Emma Paredes Pallauta, quien desapareció en Chile cuando era menor de edad, fue encontrada sin vida en un departamento de Tacna junto a su pareja, Juan Carlos Quispe Chávez, buscado en Chile por delitos de contrabando y robo, y su hija pequeña.
