GRABADO el 17-10-2025

Policía mostró SU ARMA para ahuyentar a conductores en protesta por muerte de chofer de combi

Petroperú: Ministros de Estado habrían infringido la ley tras cambio de Pdte., señala Gutiérrez.

INFORMAMOS Y OPINAMOS con KARINA NOVOA - 17/10/25.

Estado de emergencia en Lima no resolverá inseguridad, según González: "Va a ser más de lo mismo".

Gabinete de Ernesto Álvarez es "eminentemente de derecha" y no tiende puentes, según González.

José Jerí fue "un meme de Bukele" al participar en requisa a penales, señala Mariano González.

Gobierno debe llamar a TODOS los sectores políticos para acuerdo por la seguridad, según González.

Gobierno de Jerí debe pedir perdón por la muerte de Eduardo Ruiz, señala exministro del Interior.

Alcaldesa de Pueblo Libre propone pena de muerte para extorsionadores ante crisis penitenciaria.

Mototaxistas son extorsionados en Independencia: Pagan para que no los maten, denuncia alcalde.

Perú debe salirse del Pacto de San José para combatir el crimen, señala alcaldesa de Pueblo Libre.

Gobierno debe declarar el estado de emergencia en todo Lima, asegura alcaldesa de Pueblo Libre.

Toque de queda en Lima Metropolitana podría afectar a emprendedores, advierte alcalde.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

