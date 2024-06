La cuadra 10 de la Av. César Vallejo en Trujillo ha sido el escenario donde el hampa ha destruido la tranquilidad de los trabajadores y propietarios de esta vivienda y taller mecánico. Los daños describen la gravedad del atentado realizado el último fin de semana.



Al parecer, el autor material de este atentado sería la persona que aparece en estas imágenes, quien camina por la zona, cruza la pista y deja el artefacto explosivo, para finalmente irse con la misma pasividad con la que vino.



Lo preocupante del asunto es que, según el propietario de la vivienda y el negocio no habrían existido amenazas, lo que sería un hecho similar al ocurrido el día de ayer.



Estos hechos, donde la criminalidad es la noticia, no serían ajenos a esta zona de la ciudad de Trujillo.



La delincuencia sigue siendo el mal que atemoriza a todo Trujillo, y hasta ahora, no se encuentra el plan perfecto para acabar con este grave problema.



