Evidencia Oculta: La esposa de Héctor Gozar Navarro planeó un delito con familiares (HOY)
¡DELITO POR AMBICIÓN!
Por recomendación de su hermana, Domitila Moncin contrató a un brujo para intoxicarlo con un brebaje, pero terminó siendo estafada. Luego, con ayuda de su hermana, convenció a su sobrino para ponerle fin a su vida y quedarse con el dinero.
Capítulos:
00:00 ¿Por qué realizaron el delito?
04:00 Realización del macabro plan
08:00 Familiares involucrados
Acerca de Evidencia Oculta:
Los casos que marcaron al país no han terminado. ""Evidencia Oculta"" llega con una mirada renovada, nueva información y pistas nunca antes reveladas.
Conducido por Julio Chuquitaype
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
3 de septiembre de 2025.
