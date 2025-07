GRABADO el 03-07-2025

PUTIN le dice a TRUMP que no piensa renunciar a sus objetivos en UCRANIA Gestión

Tras una llamada de aproximadamente una hora, los presidentes DonaldTrump y VladimirPutin retomaron la comunicación directa en un momento crucial de la ofensiva rusa en Ucrania. Según Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, Putin se mostró dispuesto a seguir negociando un cese de hostilidades, pero remarcó que no renunciarán a sus objetivos ni a eliminar las raíces del conflicto.



En la conversación, Trump insistió nuevamente en la necesidad de un alto al fuego, aunque no se abordó la reciente decisión estadounidense de pausar el envío de armamento crítico a Kiev, una medida que el Kremlin ha recibido con beneplácito. Tampoco se mencionó una posible reunión cara a cara entre ambos mandatarios aunque Ushakov confirmó que acordaron mantener el contacto diplomático.



Este sexto diálogo desde que Trump asumió su segundo mandato surge en un contexto donde EE.UU. equilibra su estrategia militar y diplomática, mientras Rusia persiste en su postura defensiva y no cede en Ucrania. En este vídeo analizamos los matices de la conversación: qué puede significar para la guerra en curso, el papel de EE.UU. en el apoyo a Kiev, y por qué este contacto apunta más a mantener líneas abiertas que a una solución inmediata.



