GRABADO el 06-06-2025

¿NO FALLÓ NADA? FAP niega fallas de mantenimiento en la aeronave que pilotaba Ashley Vargas

DEFENSA Tras el hallazgo del cuerpo de la alférez de la FAP, Ashley Vargas, su institución se pronunció. En conferencia de prensa, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez Cateriano, señaló que la aeronave en la que falleció la piloto no presentaba fallas técnicas. Asimismo, precisó que no se puede determinar si falló la activación del asiento eyectable. No se puede decir que falló el sistema, porque no se inicializó, explicó. Por su parte, la defensa legal de la familia indicó que seguirán insistiendo en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.





ashleyvargas fuerzaaerea fuerzaaereaperu loultimonoticiasperu ultimasnoticias noticiashoyperu noticiasperu pilotos aviación aviacionmilitar

Desde El Búho pe

