GRABADO el 09-11-2025

Walter Alva celebra los 23 años del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán ADNRPP ENTREVISTA

El arqueólogo Walter Alva celebra los 23 años del Museo Tumbas Reales de Sipán, ubicado en Lambayeque, que guarda los tesoros del Señor de Sipán, uno de los hallazgos más importantes de la arqueología peruana y mundial.

Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles! Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4nAngD1

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! SUSCRÍBETE A RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

3I/ATLAS: ¿Cuál es el MISTERIO detrás de este OBJETO INTERESTELAR? SIEMPRECASARPP.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 9/11/2025.

Perú será sede del 51 Foro Internacional de Formación Diplomática ADNRPP ENTREVISTA.

Walter Alva celebra los 23 años del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán ADNRPP ENTREVISTA.

Chinecas sí va: proyecto nacional da un paso histórico hacia su ejecución ADNRPP ENTREVISTA.

Fiorella Molinelli invitó a Martín Valeriano a postular como diputado ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 9/11/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Brasil: un poderoso tornado deja al menos seis muertos y cientos de heridos en Paraná ShortRPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 9/11/2025 ADNRPP.

¿Qué pasará con la Ley MAPE? ADNRPP ENTREVISTA.

Pedro Cateriano presenta Vargas Llosa. Su otra gran pasión en el Festival de Arequipa ROTATIVARPP.

"El Poder Judicial ha perdido credibilidad", afirma Vicente Alanoca ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 9/11/2025 ROTATIVARPP.

Salvoconducto a Betssy Chávez: Gobierno peruano todavía no toma decisión sobre pedido de México.

WhatsApp, redes y tienda física: ¿Qué canal funciona mejor para emprendedores? sencilloyalbolsillo.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

3I/ATLAS: ¿Cuál es el MISTERIO detrás de este OBJETO INTERESTELAR? SIEMPRECASARPP

video

ENVIVO SIEMPRECASARPP 9/11/2025

video

Perú será sede del 51 Foro Internacional de Formación Diplomática ADNRPP ENTREVISTA

video

Walter Alva celebra los 23 años del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán ADNRPP ENTREVISTA

video

Chinecas sí va: proyecto nacional da un paso histórico hacia su ejecución ADNRPP ENTREVISTA

video

Fiorella Molinelli invitó a Martín Valeriano a postular como diputado ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 9/11/2025 DOMINGOFIESTARPP

video

Brasil: un poderoso tornado deja al menos seis muertos y cientos de heridos en Paraná ShortRPP

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 9/11/2025 ADNRPP

video

¿Qué pasará con la Ley MAPE? ADNRPP ENTREVISTA

video

Pedro Cateriano presenta Vargas Llosa. Su otra gran pasión en el Festival de Arequipa ROTATIVARPP

video

"El Poder Judicial ha perdido credibilidad", afirma Vicente Alanoca ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 9/11/2025 ROTATIVARPP

video

Salvoconducto a Betssy Chávez: Gobierno peruano todavía no toma decisión sobre pedido de México

video

WhatsApp, redes y tienda física: ¿Qué canal funciona mejor para emprendedores? sencilloyalbolsillo

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 09 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo