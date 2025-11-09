GRABADO el 09-11-2025

Walter Alva celebra los 23 años del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán ADNRPP ENTREVISTA

El arqueólogo Walter Alva celebra los 23 años del Museo Tumbas Reales de Sipán, ubicado en Lambayeque, que guarda los tesoros del Señor de Sipán, uno de los hallazgos más importantes de la arqueología peruana y mundial.



Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles! Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4nAngD1



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! SUSCRÍBETE A RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

3I/ATLAS: ¿Cuál es el MISTERIO detrás de este OBJETO INTERESTELAR? SIEMPRECASARPP.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 9/11/2025.

Perú será sede del 51 Foro Internacional de Formación Diplomática ADNRPP ENTREVISTA.

Walter Alva celebra los 23 años del Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán ADNRPP ENTREVISTA.

Chinecas sí va: proyecto nacional da un paso histórico hacia su ejecución ADNRPP ENTREVISTA.

Fiorella Molinelli invitó a Martín Valeriano a postular como diputado ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 9/11/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Brasil: un poderoso tornado deja al menos seis muertos y cientos de heridos en Paraná ShortRPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 9/11/2025 ADNRPP.

¿Qué pasará con la Ley MAPE? ADNRPP ENTREVISTA.

Pedro Cateriano presenta Vargas Llosa. Su otra gran pasión en el Festival de Arequipa ROTATIVARPP.

"El Poder Judicial ha perdido credibilidad", afirma Vicente Alanoca ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 9/11/2025 ROTATIVARPP.

Salvoconducto a Betssy Chávez: Gobierno peruano todavía no toma decisión sobre pedido de México.

WhatsApp, redes y tienda física: ¿Qué canal funciona mejor para emprendedores? sencilloyalbolsillo.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.