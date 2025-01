La violencia no da tregua en Los Olivos. El Parque de la Amistad se convirtió en escenario de pánico cuando delincuentes, en lo que aparentaba ser una disputa entre barristas, iniciaron un enfrentamiento armado, aterrorizando a vecinos y niños que disfrutaban del lugar.



“Los niños no sabían qué hacer, se escondieron debajo de los juegos y gritaban desesperados. Lo único que podíamos hacer era llevarlos a casa o refugiarnos donde pudiéramos”, relató una vecina. Testimonios similares revelan el caos generado, con familias abandonando el parque en busca de seguridad.



Este no es un hecho aislado. En noviembre pasado, pandilleros con armas de fuego también protagonizaron un enfrentamiento en la urbanización Villa Norte. Vecinos denunciaron la ausencia de cámaras municipales en la zona, a pesar de la necesidad de reforzar la vigilancia. “La municipalidad nunca ha instalado cámaras ni se ha conectado con las que nosotros hemos colocado”, reclamó otra vecina.



IMPLEMENTARÁN PLAN



Ante la preocupación vecinal, el alcalde Felipe Castillo afirmó que la situación sobrepasa las capacidades municipales y anunció la implementación del “Plan Celador”. Este programa busca aumentar la presencia policial mediante la compra de francos y vacaciones de agentes para destinarlos a comisarías y puestos de auxilio rápido. Mientras tanto, se ha prometido redoblar la seguridad en la zona para prevenir nuevos episodios de violencia.





