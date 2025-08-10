GRABADO el 10-08-2025

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/08/2025 ADNRPP

EnVivo La noticias en la voz de los protagonistas en Ampliación de Noticias.

Desde RPP Noticias

EnVivo Arequipa: Vive el III Corso Descentralizado y VII Concurso de Sayas y Caporales.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 10/08/2025.

El FUTURO de la MOVILIDAD en PERÚ: ¿Híbridos, eléctricos o gas natural? ADNRPP ENTREVISTA.

Jorge Del Castillo plantea FÓRMULA PRESIDENCIAL con Mauricio Mulder ADNRPP ENTREVISTA.

PERÚ - COLOMBIA: CLAVES para ENTENDER la TENSIÓN DIPLOMÁTICA por la FRONTERA amazónica ADNRPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 10/08/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Piura: Castilla conmemora su aniversario 105 ROTATIVARPP ENTREVISTA.

AREQUIPA espera recibir 50 MIL TURISTAS en su mes de aniversario ROTATIVARPP ENTREVISTA.

¿QUIÉN debe LIDERAR la investigación CRIMINAL en Perú? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/08/2025 ROTATIVARPP.

¿Qué se sabe de la desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez? RPPDESPACHO DESPACHO.

Madre de KYLIAN MBAPPÉ elogió labor femenina en Ancón RPPDESPACHO DESPACHO.

Gaspar Morán: "Tenemos más de un millón de viviendas censadas" ENFOQUERPP ENTREVISTA.

¿Quién es Hatman y por qué persigue a madre e hija? shortrpp.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

