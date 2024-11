Con el fin de lograr la inclusión financiera y alcanzar a los sectores más alejados del Perú, el banco de la nación ha implementado innovaciones tecnológicas y alianzas estratégicas que buscan brindar servicios financieros accesibles y de calidad a poblaciones desatendidas. El resultado de esta iniciativa es la instalación de paneles solares e internet satelital en las primeras 25 localidades del país.



El presidente del banco de la nación, Juan Carlos Galfré, mencionó que buscan llegar a la población de los distritos o centros poblados que no cuentan con servicios básicos como internet o electricidad. También, dijo que el banco tiene presencia en el 90% de distritos del país y que con esta iniciativa esperan llegar al 10% restante.



Sostuvo que los buenos resultados financieros del Banco de la Nación le han permitido ser reconocido por la prestigiosa revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times, como uno de los bancos con mejor desempeño en noviembre de 2024. Este reconocimiento se basa en su rentabilidad de activos, que se situó en un 3.56%, lo que destaca la solidez del BN y su capacidad de generar beneficios en un entorno competitivo.



