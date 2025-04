GRABADO el 04-04-2025

Consejera de Otuzco destaca la falta de puentes en su provincia

La consejera provincial por Otuzco destacó la falta de puentes en algunas zonas de acceso a la provincia, a pesar de las intervenciones del gobierno regional. Señaló que, por ejemplo, en la zona de Llaguen aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para facilitar el tránsito seguro de los pobladores.



Asimismo, la consejera informó sobre la situación de las lluvias en la provincia, las cuales aún continúan afectando algunas áreas. Aunque no se han reportado daños en los centros de salud, mencionó que las lluvias han generado dificultades en la accesibilidad y la calidad de vida de los pobladores.



En cuanto a la infraestructura educativa, la consejera señaló que, aunque no hay centros de salud gravemente afectados, varios colegios requieren renovaciones urgentes. Informó que al menos diez colegios en la provincia presentan un estado de deterioro avanzado en su infraestructura.



