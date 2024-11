El excanciller Luis Gonzales Posada expresó su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno de Dina Boluarte durante la semana de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará entre el 9 y 16 de noviembre en Lima.



Entre las acciones anunciadas por el Gobierno, se destaca la obligatoriedad de clases virtuales durante esos días. Gonzales Posada consideró que esta medida no tendrá un impacto significativo en la educación.



"Entiendo que son medidas de precaución porque se han anunciado paros, bloqueos de carreteras, la seguridad tiene que prevalecer, no se va a caer el Perú porque los muchachos tengan clases virtuales", comentó en entrevista con 2024 en 24 Horas.



INAUGURACIÓN DEL MEGAPUERTO DE CHANCAY



Sin embargo, el excanciller criticó la decisión del Gobierno de inaugurar el megapuerto de Chancay de forma virtual, con la participación del presidente de China, Xi Jinping, debido a razones de "seguridad".



Gonzales Posada calificó esta decisión como un "error", argumentando que transmite una impresión de inseguridad que podría dañar la imagen del país, lo que evidenciaría que el Perú no puede garantizar la seguridad necesaria para un evento de tal magnitud.





