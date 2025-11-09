GRABADO el 09-11-2025

Huancavelica: Motivan a alumnos a realizar trabajos de investigación

En Huancavelica, profesores motivan a sus alumnos a realizar trabajos de investigación en su centro educativo. "El niño desde que nace es un investigador", aseguró una profesora.



Noticias del Perú y actualidad, política.



