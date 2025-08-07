TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 7 de agosto del 2025
Inicia tu día bien informado con lo último del acontecer nacional e internacional en TVPerúNoticias Edición Matinal, junto a María Fernanda Montenegro y Romy Huamani Heidinger.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 7 de agosto del 2025.
Exjefe del Grupo Terna y otros 8 policías detenidos por integrar Los Incorregibles de SJM.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 7 de agosto del 2025.
Canciller Schialer: "Aconsejo a Gustavo Petro a que ponga paños fríos a todo esto".
Presidenta Dina Boluarte recibe en Japón donación de vehículos de bomberos para el Perú.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 7 de agosto del 2025.
Los Intocables de SJM: presuntas víctimas exigen justicia frente a la Prefectura.
Presidenta Boluarte se reunirá con el primer ministro y el emperador de Japón.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, miércoles 6 de agosto del 2025.
Japón: presidenta Dina Boluarte inaugura el XVI Consejo Empresarial Peruano Japonés.
TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú miércoles 6 de agosto.
EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 6 de agosto del 2025.
Perú reafirma soberanía sobre distrito Santa Rosa en Loreto Geomundo EN VIVO.
Paita: caen presuntos integrantes de Los Rápidos y Furiosos tras robo de mototaxi.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 6 de agosto del 2025.
