VES: Desvío creado por pobladores para evitar el peaje representa un peligro para conductores
En el distrito de Villa El Salvador, el desvío creado por pobladores para evitar el peaje representa un peligro para los conductores.
VES: Desvío creado por pobladores para evitar el peaje representa un peligro para conductores.
