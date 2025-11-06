GRABADO el 06-11-2025

INPE realizó más de 2000 requisas en los penales en los últimos tres meses

En los últimos tres meses se han ejecutado más de 2000 requisas en los penales del país con el objetivo de recuperar el principio de autoridad y restablecer el orden. Así lo informó el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco.



