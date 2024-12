A pocos días de la Navidad, los emporios comerciales de Gamarra y Mesa Redonda han adoptado el ambiente festivo, convirtiéndose en los destinos favoritos para las compras de última hora. Personajes como el Grinch, Mario Bros y hasta una vaquita alegran a los visitantes mientras recorren pasillos repletos de productos a precios accesibles. Desde ropa de verano hasta juguetes y adornos, la variedad y las ofertas son los principales atractivos para miles de peruanos que buscan regalos para sus seres queridos.



En Gamarra, las promociones navideñas han captado la atención de las familias. Según el “payasito gamarrino”, se pueden encontrar polos, vestidos y blusas desde 10 soles, mientras que las prendas de lino y productos peruanos oscilan entre 25 y 35 soles. “Tres vestidos le he comprado a mi hija, todo para engreírla”, comentó una madre emocionada por las compras. A medida que se acerca la fecha, el lugar se vuelve cada vez más concurrido, lo que representa un desafío para quienes dejan las compras para último momento.



Por otro lado, en Mesa Redonda, el panorama es aún más caótico. Las calles están abarrotadas de comerciantes informales que ofrecen desde peluches de capibaras, adornos navideños y juguetes. “El peluche más grande está a 58 soles, los medianos a 35”, explicó un comerciante, mientras otro señalaba que las rejas colocadas para ordenar el comercio no han logrado frenar la invasión de ambulantes. "Hay demasiada gente, y los ambulantes siempre encuentran cómo ingresar”, afirmó una vendedora, destacando la resiliencia de quienes viven del comercio informal.



COMPRAS A ÚLTIMA HORA



Para evitar las aglomeraciones y el calor intenso, los vendedores recomiendan realizar las compras cuanto antes. "Están todos invitados a venir a Gamarra, pero no esperen al último momento porque esto se llena", advirtió "Raulito show". Tanto Gamarra como Mesa Redonda se preparan para recibir aún más visitantes en las próximas horas, ofreciendo a los compradores una experiencia única en el corazón comercial de Lima.





