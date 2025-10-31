GRABADO el 31-10-2025

PNP desarticula a Los Detonadores de Comas: incautan más de 31 000 cartuchos de dinamita

La Policía Nacional desarticuló la banda criminal Los Detonadores de Comas, dedicada a la extorsión, tenencia ilegal de explosivos y minería ilegal. La intervención se realizó en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, incautándose 101 cajas con más de 31 000 cartuchos de dinamita, municiones y otros elementos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 31 de octubre del 2025.

Colisión entre camión y tren deja cinco heridos en Países Bajos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 31 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 31 de octubre del 2025.

Ministros de Estado supervisan programa de alimentación escolar.

PNP captura a menor de 15 años implicado en extorsión a farmacia en Piura.

Tragedia en Ayacucho: mujer muere tras derrumbe de iglesia.

Gobierno anuncia requisas en penales a nivel nacional.

Presidente Jerí participa en desayuno escolar y supervisa programa alimentario de estudiantes.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 31 de octubre del 2025.

Caen Los Demonios del Triunfo con armas, explosivos y droga en Villa María del Triunfo.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 31 de octubre del 2025.

PNP desarticula a Los Detonadores de Comas: incautan más de 31 000 cartuchos de dinamita.

Presidente Jerí: Requisas en penales son un frente de batalla contra la delincuencia y funcionan.

Fitch Ratings ratifica calificación crediticia del Perú en BBB con perspectiva estable.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

